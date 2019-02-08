الذهب مستقر وسط مخاوف بشأن التجارة والنمو

استقر الذهب في تعاملات اليوم الجمعة بفعل مخاوف من أن حربا تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع المعدن الأصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.



وكان الذهب مستقرا عند 1309.24 دولار للأونصة، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ التاسع والعشرين من يناير عند 1302.11 دولار للأونصة يوم الخميس.



ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة عند 1313.20 دولار للأوقية.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.



وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين. والمؤشر هو قياس لقيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات كبرى منافسة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1388 دولارا للأونصة، بينما انخفضت الفضة 0.2% إلى 15.68 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3% إلى 793 دولارا للأونصة.