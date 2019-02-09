الذهب يصعد مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة

ارتفعت أسعار #الذهب مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي، لكن صعود #الدولار الأميركي كبح مكاسب المعدن النفيس الذي سجل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بحسب "رويترز".

وصعد الذهب في #المعاملات_الفورية 0.28 بالمئة إلى 1313.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول الجمعة بالسوق الأميركي بعد أن تعافى من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع البالغ 1302.11 دولار الذي لامسه يوم الخميس.

وزادت العقود الأميركية للذهب 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1318.50 دولار للأوقية.

وهبطت أسواق الأسهم حول العالم لثالث جلسة على التوالي وسط مخاوف من تباطؤ عالمي وفي غياب أي علامات على حل للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة حوالي 0.3 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1398 دولارا للأوقية.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.80 دولار للأوقية في حين تراجع البلاتين 0.2 بالمئة الى 794 دولارا للأوقية.