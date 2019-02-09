بورصة مصر تكسب 21 مليار جنيه في أسبوع

قادت عوامل عدة مؤشرات بورصة مصر إلى الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، بدعم عدد من الأخبار الإيجابية التي تحولت إلى محفزات قوية.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مصر عدداً من الأخبار الاقتصادية الإيجابية التي جاء على رأسها استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وإشادته بوضع الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وأيضاً عودة الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية الذي من المتوقع أن يدفع البورصة المصرية إلى مستويات قياسية.

وأظهرت بيانات حديثة أعلنها البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 42.61 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 5.82% رابحاً نحو 20.7 مليار جنيه بعدما قفز إلى مستوى 817.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مقابل نحو 793.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي.

على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 4.4% عند مستوى 14753 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي، مقابل نحو 14126 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، مضيفاً نحو 627 نقطة.

وصعد سهم التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 7.01% عند مستوى 88.85 جنيه، بقيمة تداول بلغت نحو 349.6 مليون جنيه، عبر 3.9 مليون سهم.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.19% خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 692 نقطة، مقارنة بنحو 683 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، مضيفاً نحو 9 نقاط.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً " إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 1.6% عند مستوى 1751 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، مقابل 1722 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، مضيفاً نحو 29 نقطة.