مبادرة "الفاتورة المجمعة" تدعم أسهم التشييد السعودية

تفاعلت أسهم الشركات السعودية إيجابا مع إقرار الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص والتي ستدعم منشآت القطاع الخاص في دفع #رسوم_العمالة_الوافدة في 2017 و2018.

ومن بين الشركات التي استفادت من المبادرة، أسهم شركات التشييد التي شهدت ارتفاعات قوية على سبيل المثال: سهم إسمنت القصيم الذي ارتفع بنحو 2.87%، إسمنت اليمامة السعودية بـ2.47%، إسمنت أم القرى بـ2.59%.

كما لوحظ نشاط لافت على أسهم أبناء عبد الله المحسن #الخضري في افتتاح السوق السعودية، وسهم ارتفع بنحو 0.43%.

وخصصت الحكومة 11.5 مليار ريال لمساعدة الشركات، بحيث سيتم إعادة #رسوم_العمالة الوافدة للشركات التي كانت ضمن النطاق الأخضر أو البلاتيني لمتوسط 52 أسبوعا بشكل فوري.

أما الشركات التي تنجح في المحافظة على نطاق أخضر فأعلى خلال عام من إطلاق المبادرة، سيتم دفع #رسوم_العمالة_الوافدة لها بعد مرور عام.

وأشار وزير #العمل إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وقيمتها 200 مليار ريال.