مواجهة بين الاتحادات الكويتية والبورصة على زيادة الرسوم

استنكر #الاتحاد_الكويتي_للتأمين ، قيام شركة بورصة الكويت برفع رسوم الاشتراك المقررة بشكل مضاعف، وذلك من خلال تغيير طريقة احتساب تلك الرسوم.

جاء ذلك في كتاب أرسله الاتحاد الكويتي للتأمين إلى شركة #بورصة_الكويت رداً على البريد الإلكتروني المرسل من البورصة إلى بعض الشركات الأعضاء باتحاد شركات التأمين، بشأن المطالبة بسداد رسم الاشتراك السنوي ببورصة الكويت عن عام 2019.

وأوضح الاتحاد أن الرسوم كان يتم احتسابها بنسبة %0.05 من رأس المال المدفوع للشركات الكويتية، مقارنة بطريقة الاحتساب الجديدة التي أصبحت تنقسم إلى رسوم ثابتة ومتغيرة حسب مضاعف الحد الأدنى للسيولة (متوسط القيمة اليومية المتداولة).

يأتي ذلك بعد اعتراض اتحاد شركات الاستثمار على زيادة رسوم الاشتراك السنوي في البورصة الكويتية.

وأضاف الاتحاد: "أدّى ذلك إلى ارتفاع قيمة الرسوم المقررة بشكل مبالغ فيه على شركات أعضاء الاتحاد المدرجة ببورصة الكويت، حيث إن الزيادة المقترحة في الرسوم بلغت 10 أضعاف الرسوم المقررة بالعام السابق لبعض الشركات المذكورة، وهو ما سيمثل عبئا على تلك الشركات".

وطالب الاتحاد بإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم.