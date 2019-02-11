الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بدعم توترات التجارة

نزلت أسعار #الذهب اليوم الاثنين حيث تلقى الدولار الدعم من الضبابية التي تكتنف #التوترات_التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن حتى في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1311.77 دولار للأونصة، وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1315.50 دولار للأونصة.



وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة إن الدولار القوي يعمل كعائق أمام الذهب في الأجل القريب.



ويتطلع المستثمرون إلى محادثات التجارة بين بكين وواشنطن هذا الأسبوع مع توجه وفد يضم مسؤولين أميركيين إلى الصين من أجل الجولة القادمة من المفاوضات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس وهو الموعد النهائي لإنجاز اتفاق تجاري.



وتعهد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إذا لم يتمكن الجانبان من إبرام اتفاق بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش من الثاني من مارس.



وتسببت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق المالية منذ العام الماضي وعززت أيضا جاذبية الدولار كملاذ آمن.



ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ الثالث من يناير مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.



وهبط السعر الفوري للبلاديوم 1.2% إلى 1385 دولارا للأونصة.



وانخفضت الفضة 0.4% إلى 15.76 دولار، في حين تراجع البلاتين 1.2% إلى 788.50 دولار للأونصة.