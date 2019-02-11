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مصر ترفع تقديراتها لسعر الدولار لـ18 جنيها في ميزانيتها

المصدر: العربية.نت
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رفعت وزارة #المالية_المصرية تقديراتها المبدئية لسعر صرف #الدولار ، وسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي، في ميزانية السنة المالية الحالية.

حيث رفعت الوزارة متوسط سعر صرف العملة المحلية من 17.25 جنيه للدولار في التقديرات السابقة، إلى 18 جنيها للدولار .

كما زادت الوزارة تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون و #السندات_الحكومية من 14.7% ، إلى 18.6%.

وكان محافظ المركزي "طارق عامر" قد صرح لوكالة بلومبيرغ في يناير الماضي، أن سعر صرف #الجنيه_المصري قد يشهد تحركات بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

كلمات دالّة

#الدولار, #المالية المصرية, #الجنيه المصري, #السندات الحكومية

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