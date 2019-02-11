وزير المالية الكويتي: لا ضرائب جديدة إلا بقانون

قال وزير المالية الكويتي د.نايف الحجرف إنه لن يتم تطبيق قانون خاص بالضرائب إلا من خلال قانون خاص يقدم لمجلس الأمة.

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول خطط الحكومة لترشيد الميزانية، أنه لا يوجد تغييرات كثيرة في الباب الأول المتعلق بالرواتب وباب الدعوم.

وقال إنه لا توجد الكثير من الإجراءات لخفض مصاريف هذين البابين اللذين يستحوذان على نسبة 71% من إجمالي مصروفات الميزانية، موضحا أن الحكومة تعمل على منظومة متكاملة من منظور البديل الاستراتيجي لمعالجة الاختلالات في باب الرواتب وهذه المعالجة تستغرق بعض الوقت للوصول إلى نتائجها المرجوة.