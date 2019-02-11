"تهامة": انخفاض الخسائر المتراكمة لـ18.4 % من رأسمالها

أعلنت شركة #تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة انخفاض خسائرها المتراكمة بنسبة 18.4 % من رأس مالها إلى 13.76 مليون ريال في 31 ديسمبر 2018.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض خسائرها المتراكمة، تضمنت تسريع تشغيل مشاريع الإعلانات الرئيسية وتقليص تكاليف المبيعات وتسويات مع بعض الجهات الدائنة.

إضافة إلى العمل على إعادة هيكلة بعض شركاتها التابعة مما أدى إلى تحقيق صافي ربح خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 والفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م (تسعة أشهر).

وكانت أعلنت "تهامة للإعلان" عن نتائجها المالية، مسجلة أرباحا بـ1.5 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2018 بزيادة 87.4% مقارنة بـ0.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 10 ملايين ريال بعد إعادة هيكلة عقود الموزعين الفرعيين وتوسيع فريق المبيعات، تم مقابلة هذا الارتفاع جزئيا بتدعيم استحقاقات كلفة إيجار المواقع الإعلانية بما يقارب 2 مليون ريال.

كما ارتفعت المصروفات البيعية بما يقارب 2 مليون ريال منها مخصص مخزون بما يقارب 1.2 مليون ريال، انخفض صافى الإيرادات الأخرى بما يقارب 4.4 مليون ريال حيث تم خلال الربع السابق تسجيل إيرادات خدمات وتسوية مخصصات انتفى الغرض منها بما يقارب 4.4 مليون ريال.

وعلى صعيد الأرباح السنوية، تراجعت أرباح "تهامة" بنسبة 45.6% إلى 2.5 مليون ريال في 2018 مقارنة بـ4.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.