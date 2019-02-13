أسعار الذهب ترتفع لـ1313.4 دولار مع هبوط الدولار 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض الدولار بفعل الآمال في إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن حربهما التجارية التي طال أمدها، لكن تحسن الشهية للمخاطرة كبح مكاسب المعدن النفيس.

وفي الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1313.43 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2%، أيضا إلى 316.6 دولار للأوقية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قال أمس الثلاثاء، إنه قد يسمح بتجاوز موعد أول مارس النهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع #بكين إذا كان الجانبان قريبين من إبرام صفقة لإنهاء نزاعهما التجاري.

ومن المقرر زيادة #الرسوم_الجمركية الأميركية على واردات قيمتها 200 مليار دولار من الصين إلى 25% من 10%، ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي، ما سيزيد المتاعب والتكاليف في قطاعات شتى من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الزراعة.

وقال دانييل هاينيس المحلل في ايه.ان.زد "لا يوجد تفاصيل تذكر في بعض من تصريحات (ترمب) تلك... لا يوجد شيء ملموس بما يكفي لبث أي قناعة قوية (في أوساط المستثمرين)".

وزاد السعر الفوري للبلاديوم 0.6%، مسجلا 1411.44 دولار للأوقية، بعد أن صعد 1.3%، في الجلسة السابقة، في أفضل أداء له منذ 25 يناير/كانون الثاني.

واستقر البلاتين دون تغير يذكر عند 786.54 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 0.1% إلى 15.72 دولار.