إقرار زيادة رأسمال بنك البلاد بـ1.5 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب بنك البلاد زيادة رأسماله من 6 مليارات ريال إلى 7.5 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم.

قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية #تداول فإن قيمة الزيادة في رأس المال سيتم سدادها عن طريق تحويل مبلغ 355.865 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، ومبلغ 1.444 مليار ريال من بند "الاحتياطي النظامي".

وسيزداد عدد الأسهم من 600 مليون سهم إلى 750 مليون سهم بعد الزيادة.

ومن المفترض أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة لـ #بنك_البلاد غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة على أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.