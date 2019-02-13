"زين" تخفض خسائرها المتراكمة لـ30.8 % من رأسمالها

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية " #زين " أنها تمكنت من تخفيض خسائرها المتراكمة من 38.77 % إلى 30.84 % من رأس المال البالغ 5,837,291,750 ريال (5.8 مليار ريال).



وأشارت إلى أن انخفاض خسائرها المتراكمة يرجع إلى عدة إجراءات تمثلت فيما يلي:



- ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة إلى 7531 مليون ريال، يتضمن زيادة بمبلغ 225 مليون ريال نتيجة لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة.

- انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 404 ملايين ريال، ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجارياً، والتي اعتمدت خلال الربع الرابع وتم الإعلان عنها في موقع السوق السعودية ( #تداول )؛ ما أدى مع ارتفاع في الإيرادات، إلى ارتفاع في إجمالي الربح بمبلغ 629 مليون ريال.

- ارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ 15 مليون ريال الناتجة بشكل رئيسي من تنفيذ مشاريع صندوق الخدمة الشاملة الممنوح من الحكومة.

- ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 10 ملايين ريال الناتجة عن الإيداعات النقدية قصيرة الأجل.

- تأثير معايير المحاسبة الدولية 15IFRS و 9.

وأوضحت الشركة أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تحسن في صافي الأرباح لتبلغ 332 مليون ريال للعام 2018.

ونوهت في بيان على تداول أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في #السوق_المالية_السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.