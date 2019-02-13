"صندوق الأهلي ريت" يوزع أرباحا بـ3.25% عن النصف الثاني

أعلنت شركة الأهلي المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات #صندوق_الأهلي_ريت بنسبة 3.25% من السعر الأولي للوحدة (بواقع 0.325 ريال لكل وحدة) عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأوضحت في بيان لها على "تداول"، أن نسبة التوزيع تبلغ 3.2% من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018

وأشارت إلى أن إجمالي المبلغ الموزع هو عند44,687,500 ريال سعودي، لافتة إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 137,500,000 وحدة.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 14/06/1440هـ الموافق 19/02/2019م (نهاية يوم التداول، يوم الأحد بتاريخ 12/06/1440هـ الموافق 17/02/2019م).