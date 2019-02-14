تراجع أرباح "دبي المالي" الفصلية 63% إلى 22 مليون درهم

انخفضت الأرباح الفصلية لشركة #سوق_دبي_المالي بنسبة 63% لتصل إلى 22 مليون درهم.

وعزت الشركة انخفاض أرباحها إلى انخفاض الإيرادات الفصلية بنسبة 33% لتصل إلى 73 مليون درهم. وانخفضت قيم التداولات الفصلية بنسبة 58% لتصل إلى 12 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عيسى كاظم، إن "العام الماضي شهد تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الجهود التطويرية، في إطار استراتيجية سوق دبي المالي 2021، التي تركز على تعزيز القدرات التنافسية، وتعزيز البنية التنظيمية، وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية، وتطوير خدمات السوق".

وأضاف: "في تقديرنا فإن ما تمخضت عنه الاستراتيجية حتى تاريخه، وما سيتم تنفيذه في إطارها من خطط تطويرية أخرى في المرحلة المقبلة، كفيلان بتعزيز تنافسية السوق".

يشار إلى أن الأرباح السنوية تراجعت بنسبة 46% لتصل إلى 125 مليون درهم.