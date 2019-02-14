بيانات صينية تدعم اليورو فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

تجاوز اليورو أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر اليوم الخميس مع تحسن البيانات التجارية الصينية وفي ظل آمال بإحراز تقدم في محادثات التجارة الصينية الأميركية، مما ساهم في تعزيز الإقبال على المخاطرة، وقاد الدولار الأسترالي مكاسب العملات بارتفاعه أكثر من نصف بالمئة.



وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية أظهرت ركود الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من 2018، فإن هذه البيانات لم تدفع اليورو للهبوط.



وتحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أعلنت الصين عن ارتفاع الصادرات المقومة بالدولار 9.1% في يناير مقارنة مع مستواها قبل عام، بينما انخفضت الواردات 1.5%.



ودعمت البيانات التجارية القوية مكاسب العملة الصينية في الأسواق الخارجية، حيث زاد اليوان ربعا بالمئة إلى 6.7635 يوان للدولار.



وصعد الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مقياسا لمدى الإقبال العالمي على المخاطرة، بنسبة 0.6% إلى 0.7132 دولار أميركي، ويتجه صوب تحقيق أفضل موجة صعود على مدى ثلاثة أيام منذ بداية العام.



وقالت بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس تمديد مهلة حل الخلافات التجارية مع الصين التي تنتهي في أول مارس/آذار لمدة 60 يوما. وقال ترمب يوم الأربعاء إن المحادثات "تسير على خير ما يرام".



وأظهرت بيانات ألمانية أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني لم يسجل تغيرا يذكر في الربع الأخير من 2018. لكن الأرقام جاءت متماشية مع التقديرات، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة لمنطقة اليورو خفضت التوقعات بالفعل.



وارتفع اليورو مسجلا 1.1268 دولار أميركي، بما يتجاوز قليلا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 1.1248 دولار.