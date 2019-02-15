الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب مباحثات تجارية

تحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ أربعة دولارات اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لإشارات على تحقيق تقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تلقى المعدن بعض الدعم من مخاوف بشأن تباطؤ عالمي في أعقاب بيانات اقتصادية سيئة من الولايات المتحدة والصين.



وارتفع الذهب 0.1% إلى 1313.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في العقود الأميركية الآجلة 0.2% مسجلا 1316.90 دولار للأونصة.



وسيلتقي اثنان من مفاوضي البيت الأبيض بالرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لكن لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب قال يوم الخميس إنه لم يُتخذ قرار بعد بتمديد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الأول من مارس آذار.



وأذكت بيانات ضعيفة لقطاع التجزئة بالولايات المتحدة المخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، بينما تباطأ تضخم أسعار سلع المصانع الصينية للشهر السابع على التوالي في يناير مسجلا أضعف وتيرة منذ سبتمبر 2016.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.1% إلى 1413.50 دولار للأونصة، بينما انخفضت الفضة 0.1% إلى 15.61 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.2% إلى 784.25 دولار للأونصة.