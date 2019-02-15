نيكاي يهبط وبيانات التجزئة الأميركية تقود جني الأرباح

هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وجاء أداء القطاع المالي والشركات المصدرة دون المستوى.



وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 1.1% إلى 20900.63 نقطة، متراجعا عن أعلى مستوى في شهرين، والذي بلغ 21235.62 نقطة يوم الخميس. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر 2.8%.



وخسر سهم هوندا 2.3%، ومازدا 1.9%، وباناسونيك 1.7%، ونينتندو 1.9%.



وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1577.29 نقطة.