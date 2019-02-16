الذهب يقفز لأعلى مستوى بأسبوعين بدعم بيانات أميركية

قفزت أسعار #الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتريث في تشديد السياسة النقدية، بينما سجل البلاديوم مجددا أعلى مستوى له على الإطلاق بدعم من نقص مستمر في المعروض.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1321.38 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، هو أعلى مستوى له منذ أول فبراير شباط.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1322.10 دولار للأوقية.

وينهي #المعدن الأصفر الاسبوع على مكاسب صغيرة بعد أن انحصر في نطاق ضيق معظم الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1432 دولارا للأوقية مسجلا ثاني أسبوع من المكاسب. وفي وقت سابق قفزت الأسعار مجارية أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1434.50 دولار الذي لامسته في السابع عشر من يناير كانون الثاني.

وارتفع البلاتين 2.5 بالمئة إلى 805.00 دولارات للأوقية مسجلا أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع من يناير كانون الثاني.

وزادت الفضة واحدا بالمئة إلى 15.77 دولار للأوقية.