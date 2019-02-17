كيف جاءت التصنيفات الائتمانية لـ"المراعي"من موديز وS&P؟

أعلنت شركة #المراعي قيام وكالات موديز وستاندرد آند بورز الائتمانية الدولية بمنح التصنيف الائتماني (درجة استثمارية) التالي للشركة:

- #موديز : تصنيف ائتماني في الفئة (Baa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- #ستاندرد_آند_بورز : تصنيف ائتماني في الفئة (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة / (A-3).

وفي هذا السياق، قال المدير المالي للشركة بول لويس جاي ، حسب بيان للشركة على تداول، إن الشركة راضية عن تصنيفات الدرجة الاستثمارية التي حصلت عليها.

وأشار إلى أن تلك التصنيفات تجعلها ذات تصنيف ائتماني متميز بين الشركات الإقليمية، مضيفا أن هذه التصنيفات تؤكد قوة المركز المالي للشركة على المستوى الإقليمي والدولي.