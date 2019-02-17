"أمانة للتأمين": تغطية اكتتاب أسهم حقوق الأولوية بـ75%

أعلنت شركة #أمانة_للتأمين التعاوني نتائج تداول حقوق الأولوية و #الاكتتاب_في_الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم الاكتتاب بعدد 7.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة بقيمة 75.02 مليون ريال، وبنسبة تغطية بلغت 75.02 % من إجمالي الأسهم المطروحة الجديدة والبالغة 10 ملايين سهم.

وبينت أن فترة الطرح المتبقية للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 2.5 مليون سهم تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 20 فبراير 2019.

ولفتت إلى أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل بشرط ألا يقل عن سعر الطرح على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل #المؤسسات_الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.