صندوق STV يستثمر 100 مليون دولار بعد عام من إطلاقه

نجح STV، أكبر صندوق استثماري متخصص في الرأس المال الجريء في المنطقة، العام الماضي، بقيادة جولات استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون دولار، تُمثّل نحو 30% من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمُقدّرة بـ 893 مليون دولار.

ووصل حجم الاستثمارات المباشرة للصندوق بعد عام على انطلاقه إلى نحو 100 مليون دولار، ما يجعله من أكبر الجهات الاستثمارية في مجال رأس المال الجريء المتنامي في المنطقة، ومن أبرز الداعمين لاكتشاف وتشجيع الشركات التي تُحدِثُ علامة فارقة في ريادة الأعمال وتحظى بفرص واعدة للنمو في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وقام الصندوق منذ بدء عملياته مطلع العام الماضي بدراسة وتقييم أكثر من 500 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، وأسّس محفظة استثمارية تضم مجموعة من أهم الشركات التقنية الصاعدة في مجال الإعلام الرقمي والخدمات الطبية الرقمية ومنصات الاتصال السحابي وحجز السيارات، وعلى رأسها شركة "كريم"، أكبر شركة متخصصة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث قاد الصندوق أكبر جولة استثمارية في قطاع رأس المال الجريء في المنطقة العام الماضي والبالغة 200 مليون دولار، عبر المشاركة إلى جانب عدد من المستثمرين العالميين في تمويل من الفئة F في الشركة شهر أكتوبر الماضي. يُشار إلى أن عبد الرحمن طرابزوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ STV، هو عضو في مجلس إدارة شركة "كريم".

وقال عبد الرحمن طرابزوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق STV: "عازمون أن يكون لـ STV تحديداً وللسعودية عامة دور ريادي في قطاع رأس المال الجريء والتقنيات الواعدة عن طريق زيادة حجم رأس المال والمشاركة في جولات استثمارية هامة لشركات صاعدة نؤمن بها وبمؤسسيها، وإنشاء منظومة فريدة تُمهّد لآفاق جديدة في نمو وتوسّع القطاع."

وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية "ماكينزي" فإن حجم التمويل الذي يحصل عليه رأس المال الجريء في المنطقة لا يشكل سوى 10% من التمويل الذي يحصل عليه القطاع في الولايات المتحدة الأميركية، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي.

وشهدت أسواق المنطقة استثمارات بقيمة 893 مليون دولار في 366 شركة ناشئة عام 2018، بينما ارتفع تمويل رأس المال الجريء بنسبة 31% مقارنة بعام 2017، وفقاً لتقرير أصدرته شركة "ماجنيت" المتخصصة في رصد أنشطة الشركات الناشئة مطلع العام الجاري.