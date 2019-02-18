البلاديوم يرتفع إلى مستوى قياسي بفعل نقص المعروض

ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي اليوم الاثنين إذ أدي نقص مستمر في الإمدادات للإقبال على الاستثمار في المعدن الذي يُستخدم في صناعة السيارات بينما ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع تراجع الدولار.

وارتفع البلاديوم في التعاملات الفورية إلى 1458 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوياته على الاطلاق، وزاد البلاديوم 1.3% إلى 1451 دولارا للأونصة بحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش.

واستفاد البلاديوم من التحول إلى محركات البنزين وتوقعات نمو السيارات الكهربائية الهجين التي تميل للاعتماد علي البنزين جزئيا.



وساهم ذلك في تجاهل المعدن انخفاض مبيعات السيارات حول العالم إلى حد كبير.



ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1324.64 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى منه نهاية يناير عند 1325.30 دولار، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بفضل تنامي التفاؤل إزاء إبرام اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 0.4% إلى 804.84 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 807 دولارات للأونصة في وقت سابق من الجلسة.



واستقرت الفضة عند 15.77 دولار للأونصة.