طرح 50% من بورصة الكويت للمواطنين بالربع الأول من 2020

قالت هيئة أسواق المال الكويتية إن طرح نسبة 50% من أسهم #بورصة_الكويت للاكتتاب العام للمواطنين ستكون بين الربعين الأخير من 2019 والأول من عام 2020. وأضافت أن الطرح سيتم من دون أي رسوم أو علاوة إصدار وبسعر أساسي للسهم 100 فلس.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري، في مقابلة مع "العربية"، التي فاز تحالفها بالمزايدة على حصة 44% من أسهم شركة بورصة الكويت، إلى أن تحالفه عانى من أجل إقناع مشغل عالمي للدخول في مزايدة الخصخصة، لاسيما أن أحجام التداول في السوق الكويتية لا تتجاوز 50 مليون دولار يوميا.

وأوضح أن الحصة التي تم بيعها من البورصة الكويتية توزعت على الشكل الآتي: 14.4% لـ"الاستثمارات الوطنية"، و14.4% لـ"الأولى للاستثمار"، و14.4% لـ"شركة أرزان"، و0.76% لبورصة أثينا.

لا يخفي العميري أن سعر الشراء للسهم عند 237 فلسا يعد غير مجدي حاليا وسط معدلات تداول ضعيفة، لكنه عاد ليؤكد أنه قد تم الوصول إلى هذا السعر بعد دراسة الجدوى وتقييمات معينة بغض النظر عن الفارق السعري الكبير مقارنة مع عرض الشراء الآخر عند 138 فلسا.

وقال: "لدينا خطة واضحة على مدى السنوات الخمس القادمة ترتكز على الارتقاء بمستوى التداولات في بورصة الكويت للوصول إلى معدلات سيولة تحقق لنا العائد المربح".

وقال رئيس لجنة تخصيص البورصة في الهيئة خليفة العجيل إن عملية آلية نقل الأسهم للتحالف الفائز في المزايدة على نسبة 44% من رأسمال شركة البورصة بدأت منذ صباح أمس، حيث من المتوقع الانتهاء من عملية النقل عبر #الشركة_الكويتية_للمقاصة إلى المزايد الفائز في غضون 5 أيام.

وأضاف: الجمعية العامة لشركة البورصة ستجتمع خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة المكون من 8 أعضاء منهم 3 أعضاء مستقلين.

وكان عرض من تحالف بقيادة شركة (الاستثمارات الوطنية التابعة لمجموعة #الخرافي ويضم بورصة أثينا) قد فاز بحصة 44% في البورصة.