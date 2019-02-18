مسؤول: خصخصة بورصة الكويت جزء من تحديث منظومة التشريعات

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، في مؤتمر صحافي أمس، أن خصخصة بورصة الكويت تعد جزءا من عمل أكبر لتحديث المنظومة التشريعية، بما في ذلك إعداد قانونين جديدين للتأمين والإفلاس.

وقال الروضان إن نجاح هيئة أسواق المال في خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية يعد خطوة مهمة لجذب وتعزيز الاستثمارات إلى السوق المالي المحلي.

وأضاف الروضان أن هذه الخطوة تعد انعكاسا للحراك القوي الذي تقوده الكويت لرفع مؤشر تنافسيتها عالميا ولتحسين بيئة أعمالها وتنمية وتنشيط كفاءتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة عدد المستثمرين في السوق المحلي، معتبرا خصخصة البورصة إحدى أدوات الإصلاح الحكومي المستهدفة.

وكانت هيئة سوق المال الكويتية، قد كشفت عن ترسیة مزایدة خصخصة البورصة الكويتية على تحالف الاستثمارات الوطنية، والخاصة ببيع حصة بنسبة 44% من شركة البورصة، والبالغة نحو 84.134 مليون سهم، بسعر 237 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 20 مليون دينار.