الخضري: إعادة هيكلة وتسعير المشاريع رفعت التكلفة فصليا

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري فواز الخضري، في مقابلة مع "العربية"، الأسباب التي أدت إلى تراكم الخسائر بهذا الشكل الكبير والسريع بعدما باتت الخسائر المتراكمة تشكل 200% من رأسمال الشركة.

وقال: "خلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك تحديات حقيقية على صعيد السيولة والتدفقات النقدية في السوق عامة، أسفرت عن تباطؤ بعض المشاريع، وبعضها توقف إلى حين توفر السيولة".

وأضاف: "إعادة هيكلة وتسعير المشاريع انعكست تكلفة في الربع الرابع".

وبحسب النظام، سيتم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية خلال 10 أيام، لدراسة أفضل السبل للخروج من أزمة الشركة، وفق الخضري.

وتابع: "سنرفع توصياتنا إلى الجمعية العمومية، وكل الخيارات مفتوحة"، مشيرا إلى رفض اقتراح رسملة بعض الديون مؤخراً.

وأعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري قبول الاستقالة المقدمة من عضوي مجلس الإدارة ولجنة المراجعة المتمثلة بالدكتور إبراهيم المطرف وعزيز القحطاني.

وبينت #الخضري أن عضوية الدكتور إبراهيم عبد الله إبراهيم المطرف بمجلس الإدارة ولجنة المراجعة قد بدأت منذ بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 11 مايو 2017، فيما بدأت عضوية الأستاذ عزيز محمد مبارك القحطاني بمجلس الإدارة بتاريخ 9 يناير 2018، وبدأت عضويته بلجنة المراجعة منذ بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 11 مايو 2017.

وأوضحت أن أسباب الاستقالة تعود إلى تأخر الإدارة التنفيذية في إبلاغ مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بالمعلومات الضرورية المتعلقة بوضع #الخسائر_المتراكمة.

وكانت الخضري قد تكبدت خسائر متراكمة بـ 198.52% من رأس المال، ما يعادل 1.11 مليار ريال.