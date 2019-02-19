الذهب يظل قرب ذروة 10 أشهر والبلاديوم عند مستوى مرتفع

حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في عشرة أشهر اليوم الثلاثاء مع تضاؤل جاذبية الدولار بفعل حالة التفاؤل إزاء محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بفعل مخاوف تتعلق بالمعروض.



وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1323.28 دولار للأونصة. وكان المعدن لامس 1327.64 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ 25 نيسان.



وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1326.4 دولار للأونصة.



وتستضيف واشنطن في وقت لاحق اليوم جولة جديدة من المحادثات بين بكين والولايات المتحدة لحل نزاعهما التجاري ويعقب ذلك جلسات أعلى مستوى على مدار الأسبوع.



وقالت هيلين لاو المحللة في أرجونوت للأوراق المالية "إذا حدث تقدم في محادثات التجارة فستكون هناك شهية متزايدة لعملات الأسواق الناشئة، وسيحل الضعف بالدولار الأميركي" مضيفة أن الدولار سيفقد إغراء الملاذ الآمن، وهو ما سيدعم الذهب.



ولامس البلاديوم ذروة جديدة عند 1475.5 دولار للأونصة. وصعد المعدن حوالي 17% منذ بداية العام الحالي.



وتعزز الطلب على المعدن المستخدم في الحفز الذاتي بفعل عجز في المعروض بالسوق وسط تشديد في معايير الانبعاثات.



ونزلت الفضة 0.5% إلى 15.72 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاتين 0.4% مسجلا 804.96 دولار للأونصة بعد أن لامس 807.5 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من فبراير.