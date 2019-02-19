السعودية: إقفال طرح "صكوك محلية" بـ9.37 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية #السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير 2019 تحت برنامج #صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بـ9.376 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الإصدار قُسم إلى ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.805 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.000 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024، فيما تبلغ الشريحة الثانية 0.274 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.449 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029.

وأضافت أن الشريحة الثالثة تبلغ 7.297 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031.