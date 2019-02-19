فرص استثمارية كبيرة في سندات هذه الدول.. تعرف عليها

أكدت المسؤولة عن استراتيجية الأسعار في #بريطانيا وأوروبا في شركة TD Securities بوجا كومارا "Pooja Kumara "، في مقابلة مع "العربية"، أن عدم اليقين يحيط بالسندات البريطانية والإيطالية والإسبانية، بينما الفرص تتمثل حاليا في الاستثمار في #سندات_الخزانة_الأميركية وسندات البرتغال وإيرلندا وبلجيكا.

وقالت: "بدأنا السنة ببعض الحذر ولكن رغم ذلك شهد شهر يناير إصدارات للسندات السيادية بنحو 150 مليار يورو وهي أكبر قيمة منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي في #منطقة_اليورو ، لافتة إلى أن معظم هذه الإصدارات شهدت إقبالا قويا.

واعتبرت كومارا أن الأسواق بحاجة لفترة لتلتقط أنفاسها وتصريحات دراغي كانت إيجابية جدا للأسواق "لكن يبقى القلق حيال مستويات النمو في إيطاليا وهناك بعض عدم اليقين الذي يحيط بالانتخابات في إسبانيا في أبريل وبالتالي الأسواق تنتظر لتقييم الوضع وما إذا كانت تفضل توسيع الهوامش قبل اجتماع المركزي الأوروبي في مارس والذي يعد اجتماعا مهما جدا لتوضيح الصورة".

اتساع الهامش بين السندات الألمانية ونظيرتها الأوروبية

ومن جهة أخرى، أشارت إلى اتساع الهامش بين #السندات_الألمانية وبقية السندات الأوروبية، بما في ذلك السندات الفرنسية مثلا.

وتابعت: "معظم البنوك حاولت تخفيف المخاطر في نهاية العام، لكن عندما دخلنا العام 2019 كان هناك ما يكفي من الطلب لامتصاص المعروض، ثم ظهرت المخاوف في شأن الموازنة الإيطالية في يناير، ما أعاد الشهية إلى السندات الأوروبية غير الألمانية، ورأينا كل البنوك المركزية، سواء الاحتياطي الفدرالي أو ماريو دراغي، يعتمدون لهجة تيسيرية، وهذا يفسر معدلات العائد المنخفضة على السندات الألمانية حاليا".

لذلك، بحسب كومارا ، فإن أي عامل محفز للارتفاع تحاول الأسواق استيعابه "وهذا ما رأيناه حتى منتصف فبراير لأنه عندما يدرك المستثمرون أن البنك المركزي مستعد لحماية الأسواق فإن ذلك يدفع لشراء السندات،وهذا ما دعم معدلات العائد".

فرص الاستثمار تتركز في سندات الخزانة الأميركية

وعن فرص الاستثمار في السندات، شددت كومارا على أن فرص الاستثمار تتركز في سندات الخزانة الأميركية حاليا على حساب السندات الألمانية أو البريطانية خاصة في ظل عدم اليقين الذي يحيط بالبركست.

"وإذا ما نظرنا إلى منطقة اليورو، نلاحظ أن هناك بعض القلق حيال إيطاليا وإسبانيا وبالتالي نفضل الابتعاد عن سندات هاتين الدولتين. أما بلجيكا والبرتغال وإيرلندا قد نرى توسيعا للائتمان الذي قد يوفر فرصا للدخول".

إعادة تقييم رغبة المستثمرين بشراء السندات؟

وفي هذا السياق، اعتبرت أنه مع منتصف السنة سيتجه التركيز نحو البنك #المركزي_الأوروبي وتوقعاته المستقبلية لأسعار الفائدة ما بعد عام 2019 .

لكنها عادت وأشارت إلى أن الأنظار ستتوجه إلى بيانات الربع الأول من السنة، منوهة بأن الصورة ستتضح مع الربع الثاني فيما يتعلق بقرارات الاحتياطي الفدرالي حيال أسعار الفائدة وأيضا توجهات المركزي الأوروبي.

وقالت: "الأسواق ستبدأ في إعادة تقييم الوضع، بعد مارس، وإذا تحسن النمو الاقتصادي سنرى اهتماما أكبر بأسواق الأسهم وسيقوم المستثمرون بإعادة تقييم رغبتهم لشراء السندات".