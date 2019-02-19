هيئة السوق تدعو المتضررين لدعوى جماعية ضد مجموعة المعجل

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات #الأوراق_المالية في #السعودية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد #المعجل "الشركة" أثناء #الاكتتاب_في_أسهمها وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها.

وتضم قائمة المشمولين بالدعوى: محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وعادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وجاسم بن محمد بن علي الأنصاري، وعبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، وزكي بن منصور بن أحمد أبو السعود، وأحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان، وشركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، وبكر بن عبدالله أبو الخير، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة).

وأشار البيان إلى أن المشمولين بالدعوى قد صدر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1438/5/11هـ الموافق 2017/02/08م المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.

وقد طلب المدعي في طلبه تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بمساهمته في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

واستناداً إلى المادة الـ52 من لائحة إجراءات الفصل في #منازعات_الأوراق_المالية ، فإنه يحق لأي شخص اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق بتاريخ 2008/7/12م، وتضرر من هذه المخالفات ، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وسوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال #هيئة_السوق_المالية .