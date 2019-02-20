توقعات قاتمة للاقتصاد التركي حتى عام 2022

توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية #ستاندرد_آند_بورز غلوبال انخفاض #الليرة_التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة القادمة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 8% في الاثني عشر شهراً القادمة.

وقال مكسيم رابنيكوف المحلل لدى ستاندرد آند بورز خلال جلسة حوارية "نتوقع حاليا انخفاض قيمة العملة على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022".

وأضاف ماجار كيومديان محلل قطاع البنوك أن مستوى #القروض_المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوما على الأقل، سيبلغ نحو 8% قرب نهاية العام، على الرغم من أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15-20%.