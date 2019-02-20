وزير مالية مصر: ندرس طرح سندات بالين لتنويع المستثمرين

كشف وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة مع "العربية" أن الإصدار المقبل سيكون بعملات أخرى غير الدولار أو من خلال منتجات جديدة، مشيرا إلى أن مصر تنوي إصدار سندات دولية خضراء وسندات بعملات آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق مثل #الين_الياباني واليوان الصيني لتنويع المستثمرين.

وتوقع #وزير_المالية_المصري أن تكون تكلفة الإصدارات المقبلة أقل من الإصدارات السابقة.

وعن الإصدار الحالي من السندات الدولارية بـ4 مليارات دولار، قال المعيط إن الإصدار جذب طلبات اكتتاب من المستثمرين إجماليها 21.5 مليار دولار، لتتجاوز التغطية خمسة أمثال المعروض.

ولوحظ، بحسب المعيط، دخول مستثمرين آسيويين إلى جانب الأميركيين والأوروبيين من اليابان وسنغافورة والصين.

وعن تأثير ذلك على هيكل الدين الخارجي وخطة السيطرة عليه التي سيتم إعلانها في مارس، أكد المعيط أن خطة السيطرة على الدين العام مرتبطة بعوامل عدة منها معدلات النمو المستهدفة، وزيادة الإقراض بالعملات المحلية والأجنبية، رفع الإيرادات، التركيز على #إصدار_السندات .

وكانت وزارة المالية قد أصدرت #سندات_دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وذكر نائب وزير المالية أن أسعار العائد على السندات تماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها، وأن معدل التغطية بلغ خمسة أضعاف، على أن توجه الحصيلة لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وجاءت الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، وشريحة 10 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، أما الشريحة الثالثة فكانت لثلاثين عاما بقيمة 1.5 مليار دولار.