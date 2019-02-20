وزير: مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل يونيو

قال #وزير_المالية_المصري محمد معيط إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

يأتي حديث معيط بعد أن أعلنت مصر اليوم أنها باعت سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح لأجل 5 سنوات و10 و30 عاما، بعائد 6.2% و7.6% و8.7 % على الترتيب.

وستوجه قيمة السندات إلى تمويل الموازنة العامة.

وأفاد معيط "الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار، سيكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات جديدة، لدينا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين 3 و7 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية".

وكانت مصر أعلنت في يناير/كانون الثاني أنها تعتزم إصدار #سندات_دولية بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، كما تنوي إصدار سندات دولية خضراء وسندات بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.

وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات التي طرحتها وزارة المالية أمس الثلاثاء 750 مليون دولار، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، والثلاثين عاما 1.5 مليار دولار.

وجذب الإصدار طلبات إجماليها 21.5 مليار دولار، لتتجاوز التغطية خمسة أمثال المعروض.

واختارت مصر غولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار.

وقال معيط "تغطية السندات بنحو 5.5 مرة يعطينا ثقة كبيرة فيما قمنا به وأننا نسير على الطريق الصحيح".

تعتمد #مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات #قناة_السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

من جهته، اعتبر نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك أن أسعار العائد على السندات الجديدة "جيدة جدا وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها... أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال عشر سنوات و30 عاما".

وتابع: "التغطية الكبيرة تدل على أننا قمنا باختيار الوقت المناسب والصحيح للطرح وعلى تراكم ثقة المستثمرين على مدار السنوات الماضية بسبب تنفيذ ما أكدنا عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي ... لا أحد يغامر بماله".