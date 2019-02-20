"أميانتيت" توصي بخفض رأسمال بـ46% لـ641 مليون ريال

أعلنت شركة " #أميانتيت العربية السعودية" بلوغ خسائرها المتراكمة ما نسبته 44.53% من رأسمالها، مشيرة إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 514.37 مليون ريال بتاريخ 20 فبراير 2019.

وأوضحت الشركة، حسب بيان لها على #تداول ، أن الأسباب الرئيسية وراء بلوغ الخسائر المتراكمة هذا الحد النظامي، تعود إلى استمرار حالة الانخفاض أو التباطؤ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في #المملكة خلال العامين الماضيين 2016م و2017م، بالإضافة إلى عملية إعادة الهيكلة لبعض شركات المجموعة المتعثرة وإطفاء الأصول المتعلقة بها.

وبيّنت أن إدارة المجموعة تعمل على تفعيل خططها لتخفيض الخسائر المتراكمة عن طريق عدد من المبادرات منذ العام المالي 2016 وحتى تاريخه، يتمثل مجملها في إعادة هيكلة المجموعة لبعض الشركات أو المصانع المتعثرة ومن ثم تخفيض رأس المال بما يتناسب مع الهيكل الجديد لشركات المجموعة، حيث ترى أن عملية إعادة الهيكلة سيكون لها أثر إيجابي على أداء المجموعة في المستقبل.

وأوصى مجلس إدارة أميانتيت العربية السعودية، في اجتماعه اليوم، بتخفيض رأسمال الشركة من 1.155 مليار ريال إلى 640.63 مليون ريال وبنسبة 46.1% (ما يعادل سهما لكل 2.25 سهم قائم).

وقالت الشركة إنه لا يوجد أي أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات الشركة، متوقعة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي في الأداء المالي للمجموعة عموماً نتيجة إطفاء الخسائر المتراكمة والتي تتضمن إعادة هيكلة للبعض من شركات المجموعة المتعثرة مالياً.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن تخفيض #رأس_المال وعدد الأسهم مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للشركة لتخفيض رأس المال، وعند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى.