"تداول":إدراج أدوات دين حكومية بـ7.3 مليار ريال الأحد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية #تداول الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية #السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس #هيئة_السوق_المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (7,297,000,000) ريال التالية تفاصيلها:

1. الإصدار رقم 02-12-2019 بقيمة إجمالية تبلغ 7,297,000,000ريال.

على أن يتم إدراج وتداول #أدوات_الدين_الحكومية ابتداءً من يوم الأحد 24/02/2019.

كما أعلنت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (2,079,000,000) ريـال التالية تفاصيلها:

1. زيادة في إصدار رقم 5-01-2019 (رمز تداول:5275) بقيمة 1,805,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 2,000,000,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول:5274) بقيمة 274,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 5,449,000,000 ريال.



على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم (الخميس) 21/02/2019.