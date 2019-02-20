"هيئة السوق" توافق على طرح "صندوق شعاع ريت" طرحاً عاماً

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة شعاع كابيتال العربية السعودية طرح وتسجيل وحدات "صندوق شعاع ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وأوضحت هيئة السوق أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام #صندوق_شعاع_ريت في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

ولفتت إلى أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، يُفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ويجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق شعاع ريت" في السوق كوحدات #صندوق_استثمار_عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.