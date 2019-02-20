5 أسهم تحقق مكاسب قياسية ببورصة مصر.. تعرف عليها

حققت 5 أسهم ارتفاعات قياسية في #البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم المشتريات القوية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وجاء سهم "ابن سينا فارما" في المقدمة بارتفاع بلغت نسبته 14.89% بعدما صعد من مستوى 10.88 جنيهاً في إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء إلى نحو 12.50 جنيهاً حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم.

وبلغت قيمة التداول على السهم حتى منتصف تعاملات اليوم نحو 66.2 مليون جنيه، من خلال 5.2 مليون سهم.

وأعلنت الشركة أن #محكمة الاستئناف أصدرت حكماً بتخفيض الغرامة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد الشركة، بشأن مخالفة قانون حماية المنافسة.

وقالت أبحاث "شعاع" في مذكرة بحثية حديثة، إن تأثير خفض الغرامة يؤثر على السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهراً بمقدار 0.22 جنيه للسهم من 13.20 جنيه للسهم إلى 12.98 جنيه للسهم. وأشارت إلى أنها تتوقع ارتفاع السهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن قضية الاحتكار كانت تمثل عبئاً على سهم الشركة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 28 فبراير الماضي بتغريم عدد من مديري الشركة بما يمثل الحد الأقصى للعقوبة المقرر بالقانون والتي بلغت 2.040 مليار جنيه، الخاصة بدعوى مخالفة قانون حماية المنافسة.

وكانت شركة "ابن سينا" قد أقامت دعوى بالاستئناف مع مجموعة من مديري #الشركات ضد حكم تغريمهم نحو 5.58 مليار جنيه في قضية مخالفتها لقانون حماية المنافسة.

وبدأت القضية عندما قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في ديسمبر 2015، إحالة 4 شركات لنيابة الشئون المالية والتجارية وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.

لكن قررت المحكمة تخفيض الغرامة السابقة من 2.04 مليار جنيه إلى 160 مليون جنيه وتبرئة بعض المديرين.

وكشفت القوائم المالية لشركة ابن سينا فارما، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 31.6%، على أساس سنوي، لتسجل صافي ربح بلغ 188.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 143.1 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في المركز الثاني جاء سهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بارتفاع بلغت نسبته 8.91% بعدما صعد سعر السهم من مستوى 6.87 جنيهاً في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 7.46 جنيهاً حتى منتصف تعاملات اليوم.

وثالثاً حل سهم شركة ممفيس للأدوية والصناعات اليكماوية والذي ارتفع بنسبة 8.07% بعدما ارتفع سعر السهم من مستوى 10.16 جنيهاً إلى نحو 10.98 جنيهاً في الوقت الحالي.

وفي المركز الرابع جاء سهم شركة النصر للأعمال المدنية والذي ارتفع بنسبة 5.72% بعدما قفز سعر السهم من مستوى 22.71 حنيهاً في إغلاق تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 24.01 جنيهاً حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وجاء سهم الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات في المركز الخامس بعدما ارتفع سعر السهم بنسبة 4.94% مرتفعاً من مستوى 0.76 جنيهاً في إغلاق تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 0.80 جنيهاً في منتصف تعاملات جلسة الأربعاء.