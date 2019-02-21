الذهب دون ذروة 10 أشهر مع صعود الدولار

ظل الذهب اليوم الخميس دون ذروة 10 أشهر التي سجلها في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بعد أن جدد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) توقعات رفع الفائدة هذا العام.



يراقب المستثمرون أيضا محادثات إنهاء النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1339.88 دولار للأونصة بعد أن لامس 1346.73 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 نيسان.



ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1342.8 دولار للأونصة.



وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة "هناك أسباب فنية وأساسية لهذا التراجع في #أسعار_الذهب. إنه يتعرض لبعض ضغوط البيع الفنية في اللحظة الحالية."



وقالت "كان بيانا أميل إلى التيسير النقدي بوضوح من مجلس الاحتياطي" مضيفة أن الدولار انتعش بعد الكشف عن وقائع الاجتماع وأن متداولي الذهب يبيعون لجني الأرباح.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.518.



وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، في محضر اجتماعه الأحدث في يناير، إن الاقتصاد الأميركي وسوق العمل الأميركية مازالا قويين، مما شجع على توقع رفع الفائدة مرة أخرى واحدة على الأقل هذا العام.



وزاد البلاديوم 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1490 دولارا للأونصة. كان معدن الحفز الذاتي اجتاز مستوى 1500 دولار النفسي المهم خلال الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض في السوق.



ونزل البلاتين 0.2% إلى 821 دولارا للأونصة في حين انخفضت الفضة 0.1% إلى 16.01 دولار.