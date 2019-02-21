توصيات إيجابية تدفع سوق دبي لأعلى مستوى منذ ديسمبر

شهدت تداولات #بورصة_دبي أفضل أداء منذ عامين في تداولات أمس، ووصل المؤشر لأعلى مستوى منذ ديسمبر، بعد توصيات إيجابية من بنكي "أميركا ميريلينش" و"مورجان ستانلي" للاستثمار في أسهم الشركات الإماراتية.

وفي تعاملات اليوم الخميس واصلت سوق دبي حالة الزخم بتداولات تخطت 262 مليون درهم، رغم بعض الضغوط التي تعرض لها المؤشر الرئيسي للسوق، فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي التعاملات بتداولات تخطت قيمتها 221 مليون ريال، وأنهى الجلسة على مكاسب طفيفة.



من جهتها، رفعت "مورجان ستانلي" تقييمها للأسهم الإماراتية بدرجتين إلى overweight. وذكرت أن هناك بعض الدلالات التي تشير إلى نقطة تحوّل تكتيكية، وربما هيكلية في السوق.

وكان معدل مكررات الربحية في السوق الإماراتية قد هبط إلى 6.2 مرات هذا الشهر، مقارنة بمتوسط 11,8 مرات للشركات المدرجة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.