أسعار الذهب ترتفع بفعل التفاؤل بشأن مباحثات التجارة

ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع تعرض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



لكن إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام أبقت الأسعار دون أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1325.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش.

واتجه المعدن إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ نحو 0.4% هذا الأسبوع.



وظلت أسعار الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1328.1 دولار للأونصة.



واتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، إلى التراجع بنحو 0.3% هذا الأسبوع. وقد يكون هذا أكبر هبوط أسبوعي للمؤشر في شهر.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1472.50 دولار للأوقية. وكان المعدن تجاوز مستوى 1500 دولار المهم للمرة الأولى في العشرين من فبراير. ويتجه المعدن لثالث مكسب أسبوعي بارتفاع بنحو ثلاثة بالمئة.



وزاد البلاتين 0.4% إلى 822.50 دولار للأونصة، ويتجه إلى أفضل أسبوع له منذ أوائل يناير.



وارتفعت الفضة إلى 15.84 دولار للأونصة، وتتجه لإنهاء خسارتين أسبوعيتين على التوالي.