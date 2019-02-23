تاسع أسبوع رابح للأسهم الأميركية بدعم آمال التجارة

قفزت #الأسهم الأميركية وسجل المؤشران داو جونز وناسداك تاسع أسبوع على التوالي من المكاسب مع تفاؤل المستثمرين بعلامات على تقدم في محادثات #التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 181.69 نقطة، أو 0.7 بالمئة، إلى 26032.32 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.79 نقطة، أو 0.64 بالمئة، ليغلق عند 2792.67 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع مرتفعا 67.84 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 7527.55 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 0.74 بالمئة، وستاندرد آند بورز 0.62 بالمئة، وداو جونز 0.57 بالمئة.