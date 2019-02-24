اليوم.. إدراج وتداول أدوات دين حكومية بـ7.3 مليار ريال

تشهد السوق المالية السعودية #تداول بدء إدراج وتداول #أدوات_الدين_الحكومية بقيمة (7,297,000,000) ريال.

وكانت شركة السوق المالية السعودية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية #السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس #هيئة_السوق_المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (7,297,000,000) ريال.

ويمكن للمستثمرين بجميع فئاتهم بمن فيهم المستثمرون المؤهلون الأجانب، بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً.

وتهدف وزارة المالية من إدراج أدوات الدين الحكومية إلى توسيع قاعدة المستثمرين، والتسويق لإصدارات الحكومة بين المستثمرين، وتحقق السيولة لملاك #أدوات_الدين_الحكومي، وعدالة تسعير الأدوات المدرجة في السوق، وإمكانية بيع أدوات الدين التي يمتلكها المستثمرون بيسر وسهولة وسرعة.

كما أعلنت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (2,079,000,000) ريـال، وقد تم ذلك بالفعل يوم الخميس الماضي على الشكل الآتي:

1. زيادة في إصدار رقم 5-01-2019 (رمز تداول: 5275) بقيمة 1,805,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 2,000,000,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 274,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 5,449,000,000 ريال.