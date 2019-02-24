سهم "جيجكو" يهبط بالحدود القصوى.. لهذا السبب

هبط سهم الخليجية للاستثمارات العامة بالنسبة القصوى في تعاملات اليوم الأحد بـ #سوق_دبي متأثرا بالخبر الذي أعلنته الشركة في نهاية الأسبوع الماضي.

وهوى سهم جيجكو بنسبة 9.85%، في تعاملات الأحد إلى مستوى 0.119 درهم.

كانت #جيجكو قد أعلنت عن تطورات جديدة في القضية المقامة من قبل شركة ميادين للاستثمارات حيث قالت "الحجز التنفيذي على الأموال المسجلة باسم الشركة وفي حدود 113.7 مليون درهم، وتحويل ما يتم حجزه إلى خزينة المحكمة".

وأضافت: "إن الدعوى المقامة من قبل ميادين قد تفرع عنها التنفيذ بقيمة 113.7 مليون درهم، ومن جانب آخر فإن الدعاوى لا زالت جميعها متداولة أمام الدوائر المختصة بمحاكم دبي ولم يبت فيها حتى تاريخه".