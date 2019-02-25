كيف تفاعلت العملات على وقع تأخير الرسوم الأميركية؟

ارتفعت #أسعا_الذهب اليوم الاثنين مع هبوط الدولار مقابل اليوان بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيرجئ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1330.48 دولار للأونصة. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1333 دولارا.

وتعزز اليوان 0.6% في الأسواق الخارجية إلى 6.673 يوان أمام الدولار بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو، بفعل أنباء أن ترمب قد لا يزيد الرسوم على واردات من الصين حجمها 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

وقوة #اليوان تجعل الذهب أرخص للصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وكان ترمب قال أمس الأحد إنه سيؤجل زيادة في الرسوم على #السلع_الصينية كانت مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع، مبررا ذلك بإحراز "تقدم كبير" في محادثات التجارة الأميركية الصينية مطلع الأسبوع، وإنه سيلتقي بنظيره الصيني لإبرام اتفاق إذا استمر التقدم.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "الدولار متراجع اليوم بعد تمديد ترامب مهلة الرسوم".

وتابع "الذهب، مع دخوله جلسة التداول الأوروبية وجلسة نيويورك، قد يتعرض لبعض الضغط من سوق الأسهم"، مضيفا أن الضغوط لن تكون مستدامة لحين توافر مزيد من المعلومات عن اتفاق التجارة.

في غضون ذلك، صعد السعر الفوري للبلاديوم إلى 1506.50 دولار للأونصة، مدفوعا بعجز حاد في المعروض، وزاد المعدن 0.5% في أحدث سعر له إلى 1505 دولارات.

وارتفع البلاتين 0.4% مسجلا 843.50 دولار للأونصة بعد أن بلغ أهلى مستوياته منذ أواخر نوفمبر.

وزادت الفضة 0.3% إلى 15.96 دولار للأونصة.

إلى ذلك، ارتفع الدولار الاسترالي الوسيط الأكثر سيولة للانكشاف على المخاطر الصينية، 0.5 بالمئة إلى 0.7162 دولار أميركي، تفاعلا مع تغريدات ترمب على تويتر، والتي تزامنت مع أوائل المعاملات الآسيوية اليوم.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3068 دولار مع تطلع السوق لبعض الوضوح بشأن اتجاه محادثات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.