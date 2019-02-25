نيكاي يغلق عند ذروة 10 أسابيع بعد تمديد مفاوضات تجارية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيؤجل زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات الصينية في أعقاب محادثات تجارية مثمرة مطلع الأسبوع.



وارتفع نيكاي 0.48% إلى 21528.23 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 13 ديسمبر.



وكان ترامب يعتزم زيادة الرسوم علي واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم بحلول أول مارس.



وقال ترمب إنه جرى إحراز تقدم في عدد من القضايا الخلافية مثل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة.



وقال تورو إيباياشي المدير التنفيذي لإدارة الثروات في يو.بي.اس للأوراق المالية اليابان "هذه الأنباء دعمت المعنويات بكل تأكيد."



وتابع أنه في حالة بقاء كل شيء على حاله، فسيكون من الصعب تحقيق المزيد من المكاسب بعد تلاشي حالة الحماس الأولى، مشيرا إلى أن نيكاي متداول بالفعل فوق مستوى المقاومة المهم من الناحية النفسية 21500 نقطة.



واجتذبت الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية طلبا قويا اليوم، وارتفع سهم كينسي كورب 4.3% وياسكاوا إلكتريك 2.7% وكوماتسو 0.9%.



وأغلق سهم نينتدنو مرتفعا 1% بعد أن قالت الشركة إنها ستعيد شراء ما يصل إلى مليون سهم من أسهمها، بما يعادل 0.83% من الأسهم القائمة، بقيمة تصل إلى 33 مليار ين (298.35 مليون دولار). وخلال المعاملات، ارتفع السهم 4.2% بفعل الأنباء.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1620.87 نقطة.