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443 مليون ريال مشتريات للمستثمرين الأجانب بسوق السعودية

المصدر: العربية.نت
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سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء في #السوق_السعودية (تداول) خلال الأسبوع الماضي، بنحو 443 مليون ريال، بعد أن تجاوزت مشترياتهم المليار ريال، بما يعادل 10% من مجمل التداولات.

وعلى مستوى السوق ككل، كان لافتا أن #المستثمرين من المؤسسات يعززون مراكزهم على حساب الأفراد لثامن شهر على التوالي، إذ سجلوا صافي شراء بقيمة 223 مليون ريال.

وتضم تعاملات الأجانب عدة بنود، باتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين والمستثمرين المؤهلين والمحافظ المدارة والشركاء الاستراتيجيين.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت تعاملات #المستثمرين_الأجانب بسوق الأسهم السعودية صافي شراء نحو 838.14 مليون ريال، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

كلمات دالّة

#السوق السعودية, #المستثمرين الأجانب, #المستثمرين

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