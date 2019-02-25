5 عوامل تدفع الذهب إلى ارتفاعات ملحوظة.. ما هي؟

عاد #الذهب من جديد ليكون على قائمة تفضيلات المستثمرين، ليلامس سعر الأونصة مستوى 1350 دولاراً، وهو ما لم يحصل منذ 10 أشهر.

بدأ تدفق الاستثمارات إلى المعدن الثمين قبل 3 أشهر، وذلك مع اللجوء إليه كملاذ آمن من #الاضطرابات_التجارية وتباطؤ النمو العالمي الذي سببته، إضافة إلى ما سماه البعض" البريكست المجهول".

ليس هذا فحسب، فالانعطاف المفاجئ للفيدرالي الأميركي في سياسته للفائدة دفع الذهب للأعلى، لا سيما أن الأسواق كانت قد احتسبت رفعين أو 3 للفائدة في 2019 وهو ما لم يحدث الآن.

عامل آخر أيضا قد يكون الأهم في دعم الذهب ألا وهو إقبال تاريخي من البنوك المركزية على اكتناز الذهب بقيادة #روسيا التي أثرت خزائن مصرفها المركزي بـ275 طنا من الذهب، لتتبعها #البنوك_المركزية في هنغاريا وكازاخستان وتركيا والصين. ليصبح إجمالي ما اشترته البنوك العام الماضي وحده 27 مليار دولار، الأمر الذي رفع قيمة حيازتها للمعدن إلى 1.4 تريليون دولار.

وشهدت #صناديق_الذهب ومؤشرات الذهب المتداولة أيضا إقبالا كبيرا استمر إلى العام الحالي، فقد زادت حيازة صناديق الذهب المتداولة بنحو مليون ونصف المليون أونصة هذا العام.

استمرار العوامل السابقة مجتمعة يعني استمرار الارتفاع على الذهب، فلو افترضنا أن هناك حلا قريبا للحرب التجارية، فلا زال لدينا #البريكست والتباطؤ العالمي و #الفيدرالي_الأميركي وشراء البنوك المركزية للمعدن الثمين. وهذه جميعها ستدعم الذهب للارتفاع، مع العلم أننا بعيدون جدا عن أعلى مستوى تاريخي سجلناه في 2011 عند 1920 دولارا للأونصة.