716.9 مليون ريال صافي أصول صندوق "جدوى ريت الحرمين"

أعلنت شركة "جدوى للاستثمار" أن صافي قيمة الأصول (غير المدققة) لصندوق #جدوى_ريت_الحرمين للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2018، بطريقة القيمة العادلة بلغت 716.9 مليون ريال، فيما بلغ صافي قيمة الوحدة 10.86 ريال.

وقالت الشركة في بيان لها، إن تحديد القيمة العادلة جاء بناءً على تقرير المقيِّمين العقاريين المعتمدين للصندوق: وايت كيوبز وفاليوسترات.

وأضافت أنه تم احتساب سعر الوحدة بطريقة القيمة العادلة بالاعتماد على متوسط القيمة العادلة لعقارات الصندوق المقيَّمة من قبل مقيمين معتمدين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018.