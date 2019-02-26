البلاديوم فوق 1550 دولارا لمخاوف من إضرابات والذهب يصعد

سجل #البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الثلاثاء متجاوزا 1550 دولارا مع تهديد عمال مناجم في جنوب إفريقيا بالإضراب عن العمل، ما زاد بواعث القلق بشأن المعروض في سوق شحيحة بالفعل بينما صعدت أسعار الذهب بفعل انخفاض الدولار.

وارتفع السعر الفوري للبلاديوم إلى 1554.50 دولار للأونصة، وزاد 0.8% إلى 1554 دولاراً.

والمعدن مرتفع 23% منذ بداية العام بفعل عجز في المعروض.

وتلقى ما لا يقل عن 15 شركة تعدين في جنوب إفريقيا، وهي منتج رئيسي للمعدن المستخدم في الحفز الذاتي، إخطارات لإضرابات مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، زاد #الذهب 0.1% إلى 1328.11 دولار للأونصة، في حين صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1331.7 دولار مع استمرار انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وصعدت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 15.90 دولار للأونصة، وتقدم البلاتين 0.9% مسجلاً 856.5 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر.