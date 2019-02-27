السعودية: إدراج الشركات في السوق الموازية بدون اكتتاب

فيما يبدوا أن نمو- السوق الموازية ستدخل مرحلة جديدة تدفع باتجاه تنشيطها وتزايد أعداد الشركات المدرجة فيها.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم عن إطلاق عدد من التغييرات الجوهرية على نمو – السوق الموازية والتي تهدف من خلالها إلى تطوير #السوق_الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.

ومن أهم التعديلات التي أعلنت عنها #تداول السماح بإدراج الشركات من دون اكتتاب، وهو ما سيدفع باتجاه إدراج المزيد من الشركات.

ومن المرتقب أن تجذب هذه المرونة التي تضمنتها التعديلات الكثير من الشركات السعودية المغلقة ما سيؤدي إلى تطويرها بشكل مستمر.

وسيمكن تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم إدراجها في نمو– السوق الموازية من التطور لاحقا للإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.

وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق نمو حتى الآن نحو 10 شركات إلا أن حجم التداولات ضعيف وبحاجة إلى التنشيط.