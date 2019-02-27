الفيدرالي: النظرة إلى الاقتصاد لا تزال "متفائلة"

قال رئيس الفيدرالي إن النظرة إلى #الاقتصاد_الأميركي لا تزال "متفائلة" وإن كانت "بشكل أقل" من السابق، مؤكداً استمرار سياسة الفيدرالي "بالحذر والتريث" تجاه رفع أسعار الفائدة.

وأشار جيروم باول في شهادته أمام لجنة #القطاع_المصرفي في مجلس الشيوخ إلى "الإشارات المتناقضة" التي يبديها الاقتصاد، حيث جاءت بيانات مبيعات التجزئة مخيبة، إلا أن بيانات التوظيف والأجور كانت قوية.

كذلك أشار باول إلى استمرار التذبذب في الأسواق المالية، وإلى مخاوف تباطؤ النمو في #منطقة_اليورو والصين، والتي رأى أنها قد تؤثر على الاقتصاد الأميركي.

وأكد أن الفيدرالي سيستمر في مراقبة التطورات على صعيد الحرب التجارية.